Путин и Моди приветствовали заключение контракта на поставку С-400 Индии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствовали заключение контракта на поставку Нью-Дели зенитных ракетных систем большой дальности С-400 «Триумф», говорится в совместном заявлении лидеров.

«Стороны приветствовали заключение контракта на поставку Республике Индии зенитных ракетных систем большой дальности С-400 «Триумф», – говорится в заявлении.

Стороны подтвердили приверженность России и Индии развитию двустороннего военно-технического сотрудничества и выразили удовлетворение по поводу значительного прогресса, достигнутого в осуществлении текущих военно-технических проектов. Они дали высокую оценку двусторонней военно-промышленной конференции, назвав ее важным механизмом продвижения инициативы «Делай в Индии».

Также Путин и Моди высказались за ускорение переговорного процесса в контексте заключения соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индией, передает РИА «Новости».

Кроме того, Моди принял приглашение Путина посетить Россию в 2019 году.

Ранее в пятницу Москва и Нью-Дели заключили контракт на поставку комплексов С-400. После этого Путин заявил о масштабных долгосрочных планах России и Индии.



