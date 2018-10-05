В Кремле оценили влияние обвинений США на переговоры в Индии

Взгляд
5 октября, пятница  |  Последнее обновление — 11:54  |  vz.ru
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Как россиян заставят отказаться от доллара

Минфин обещает льготы экспортерам, торгующим в рубляхФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Правительство наконец раскрыло карты относительно готовящегося плана по дедолларизации российской экономики. Страхи оказались напрасны – никаких запретов и резких шагов власти не обещают. Наоборот, действовать будут с помощью мягкой силы. Тем экспортерам, кто будет работать с рублем, обещаны льготы и преференции. Что же пообещал Минфин? Подробности...
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Чего добилась Чечня за десять лет

Глава Чечни имеет большие планы на развитие республикиФото: Елена Афонина/ТАСС
В пятницу Грозный отмечает сразу два больших праздника. Городу исполняется 200 лет, а главе республики Рамзану Кадырову – 42. Больше 11 лет Кадыров находится у власти в Чечне, и все развитие республики проходит под его непосредственным контролем. Каковы же главные достижения Чечни за годы под управлением Кадырова? Подробности...
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В России может появиться аэропорт имени Достоевского, но не Сталина

Фото: кадр из видео
Российские аэропорты, в том числе известные на весь мир воздушные гавани Москвы могут получить имена выдающихся соотечественников, например Чехова, Лермонтова или Рублева. Инициативу Общественной палаты в рамках проекта «Великие имена России» уже поддержали не только в профильном Минкульте. Как предполагается определять имена этих исторических личностей? Подробности...
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Зачем власти Украины начали дипломатическую войну с членом ЕС

Киев испугался, что 150 тысяч живущих в Закарпатье мадьяр соберутся в «пятую колонну»Фото: Bogdan Cristel/Reuters
Ссора между Украиной и Венгрией дошла уже до взаимной высылки дипломатов. Киев пугает не только массовая раздача венгерских паспортов в Закарпатье, но в первую очередь – то, что дипломаты перестали зазывать местных мадьяр на историческую родину. Наоборот, их агитируют оставаться в Закарпатье. Будапешт готовит почву для территориальных претензий? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Девушки перешли прямиком в гейфантастику

Сергей Лукьяненко, писатель
Сейчас все девушки, которые раньше писали о нежной любви к романтическим космопришельцам, торопливо строчат страстные эротико-порнографические тексты. Вот чего народ жаждет-то на самом деле! Подробности...

Интеллектуалы предали свою главную добродетель

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Одна из опубликованных «статей на тему феминизма» была перефразированной главой из книги Адольфа Гитлера «Майн Кампф». Оказалось, что без внешней маркировки научное сообщество больше не способно разглядеть то, что проповедует. Подробности...

Станет ли Испания еще одним «евродругом» России

Владимир Добрынин, журналист
Простые испанцы россиян любят. По количеству оставляемых средств гости из России – четвертые после граждан Великобритании, Германии и Франции, а по чаевым – первые. На уровне политэлиты ситуация иная. Подробности...
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      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
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      Чудовищное землетрясение и цунами в Индонезии унесли сотни жизней

      Более 830 погибших, тысячи зданий превращены в руины, хаос и разрушения. Так выглядит индонезийский остров Сулавеси после более чем 7-балльного землетрясения, вызвавшего цунами с волнами до пяти метров в высоту
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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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          В Кремле оценили влияние обвинений США на переговоры в Индии

          5 октября 2018, 11:05

          Текст: Алексей Дегтярев

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          Новые обвинения Вашингтона никак не отражаются на ходе российско-индийских переговоров, которые проводит президент Владимир Путин в Нью-Дели, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

          «Здесь речь идет о серьезных переговорах, которые касаются самых различных областей сотрудничеств. Поэтому тут никакой увязки не будет с этими вчерашними проявлениями», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

          В четверг Нидерланды выдворили четверых россиян, которые якобы пытались произвести кибератаку на Организацию по по запрещению химического оружия.

          Позднее в тот же день США обвинили семерых «российских офицеров» в кибервзломах ФИФА, ВАДА и швейцарской лаборатории, где изучалось вещество, которым отравили Скрипалей.

          Газета ВЗГЛЯД отмечала, что индийский визит Путина напомнит о новой геополитической реальности.


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