В Кремле оценили влияние обвинений США на переговоры в Индии

Новые обвинения Вашингтона никак не отражаются на ходе российско-индийских переговоров, которые проводит президент Владимир Путин в Нью-Дели, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Здесь речь идет о серьезных переговорах, которые касаются самых различных областей сотрудничеств. Поэтому тут никакой увязки не будет с этими вчерашними проявлениями», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В четверг Нидерланды выдворили четверых россиян, которые якобы пытались произвести кибератаку на Организацию по по запрещению химического оружия.

Позднее в тот же день США обвинили семерых «российских офицеров» в кибервзломах ФИФА, ВАДА и швейцарской лаборатории, где изучалось вещество, которым отравили Скрипалей.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что индийский визит Путина напомнит о новой геополитической реальности.