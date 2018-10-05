Европейские ученые заподозрили Пентагон в разработке биологического оружия

Международная группа ученых из Франции и Германии пришла к выводу, что одна из исследовательских программ Пентагона, предполагающая распространение вирусов с помощью насекомых, очень напоминает попытки разработать новый вид биологического оружия, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

Авторами материала под заголовком «Исследование в области сельского хозяйства или новая система биологического оружия?», опубликованного в журнале Американской ассоциации содействия развитию науки Science, стали специалисты из Университета Монпелье (Франция), Института эволюционной биологии Макса Планка (Германия) и Фрайбургского университета (Германия), передает ТАСС.

Ученые обратили внимание на исследование Управления перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) под названием Insect Allies (что можно перевести как «Насекомые – союзники»), которое проводится с ноября 2016 года.

На сайте DARPA сообщается, что в рамках программы Insect Allies планируется разработать метод, позволяющий заражать сельскохозяйственные культуры вирусами, передающими некие полезные гены, повышающие устойчивость растений.

Международная группа ученых из Франции и Германии пришла к выводу, что знания, которые можно получить в рамках программы DARPA «кажутся очень ограниченными применительно к развитию сельского хозяйства в США или реагирования на чрезвычайные ситуации».

«В результате данную программу могут широко воспринимать как попытку создания с целью причинения вреда биологических возбудителей и средств их распространения, и если это правда, то это является нарушением Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО)», – подчеркивается в статье.

Исследователи констатируют, что вне зависимости от того, действительно ли DARPA руководствуется теми целями, о которых заявляет, незначительные изменения в программе Insect Allies позволяет использовать ее для создания «нового класса биологического оружия».

Руководитель программы Insect Allies Блейк Бекстайн в своем ответе на сайте DARPA заявил, что «не согласен с выводами» исследователей. В то же время в интервью The Washington Post Бекстайн признал, что ряд технологий, разрабатываемых в рамках программы Insect Allies, может иметь «двойное назначение» и применяться как в целях обороны, так и для атаки.

Накануне Минобороны России уличило Соединенные Штаты в разработке биологического оружия на территории Грузии. Пентагон отказался признать истинность высказанных российским военным ведомством обвинений, назвав их «дезинформацией». Грузия, в свою очередь, пригласила российских ученых в лабораторию, связанную с биооружием США.