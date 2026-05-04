В Петербурге анонсировали открытие выставки «Русский Императив» о войне
В петербургском «Манеже» 8 мая откроется масштабная выставка «Русский Императив», посвященная осмыслению темы войны в отечественном искусстве.
Экспозиция объединит шедевры русской живописи и скульптуры из ведущих музеев страны, передает Telegram-канал «Русский Стиль».
Посетители смогут увидеть работы выдающихся мастеров, среди которых Василий Кандинский, Кузьма Петров-Водкин, Илья Репин, Василий Верещагин, Гелий Коржев, Павел Корин и Вера Мухина. Кроме того, на выставке будут представлены произведения современных художников.
«Русский Императив» представляет искусство, осмысляющее тему войны», – отмечают организаторы проекта. Для каждой российской семьи война является глубоко личной драмой, неотъемлемой частью биографии, опытом потерь и побед ради безопасности и будущего государства.
Проект подготовлен при поддержке Комитета по культуре Петербурга. Выставка призвана показать преемственность подвига русского солдата сквозь эпохи – от Куликова поля и Бородино до современных событий.
