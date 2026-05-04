Вдруг оказывается, что никаких этических законов для ИИ нет. Индустрия начинает строить роботов, которые созданы именно с целью нанести вред человеку и даже его убить насмерть. И это сегодняшний день.0 комментариев
Стало известно о планах Пентагона удвоить боевые выплаты солдатам
Пентагон собрался повысить выплаты военным из-за падения морального духа
Американское военное командование намерено увеличить ежемесячные надбавки за риск до 450 долларов на фоне падения боевого духа после начала иранского конфликта.
Бюджетные документы Военно-воздушных сил раскрыли инициативу по увеличению выплат военнослужащим в зонах конфликтов к 2027 году, передает Military Watch Magazine.
Если Конгресс одобрит рост расходов, ежемесячная доплата за враждебный огонь вырастет с 225 до 450 долларов.
Подобная мера продиктована серьезным падением морального духа среди личного состава. Кризис обострился после сообщений о значительных потерях американской армии в боях с иранскими подразделениями с 28 февраля.
Текущая фиксированная ставка подвергается критике из-за инфляции и острой нехватки добровольцев.
Косвенным подтверждением тяжелых потерь стала приостановка работы родильного отделения в медицинском центре Ландштуль возле европейской авиабазы Рамштайн. Учреждение срочно запросило донорскую кровь для лечения прибывающих с Ближнего Востока раненых. Представители военного ведомства назвали спасение пострадавших солдат своей «главной задачей».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе операции против Ирана ранения получили 415 военнослужащих США. Крупнейший американский госпиталь в Европе экстренно обратился с просьбой о сдаче крови для раненых.
Для ведения войны Пентагон запросил у Конгресса дополнительное финансирование в размере 200 млрд долларов.