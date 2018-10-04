Новак оценил отказ Китая от американской нефти

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал решение Китая прекратить покупку американской нефти.

«США – крупнейший потребитель, порядка 20 млн баррелей в сутки, а суммарно производят, если брать нефтеконденсат, где-то 15-16 млн баррелей в сутки, 4-5 млн баррелей покупается. Эти объемы незначительны для китайской экономики. Поэтому, если будет отказ, китайские потребители смогут переориентироваться на другие источники без проблем», – сказал Новак в интервью BFM.

По его словам, остановка поставок нефти больше значимо для взаимоотношений между Китаем и США, «поскольку продолжаются торговые войны, продолжается пикирование, в том числе и введение экспортных пошлин».

Новак также допустил рост цены на нефть до 100 долларов за баррель.

В среду стало известно, что на фоне торгового поставки нефти из США в Китай оказались полностью остановлены.