Американскую нефть перестали поставлять в Китай

На фоне торгового конфликта полностью остановлены поставки нефти из США в Китай, сообщил президент China Merchants Energy Shipping (CMES) Се Чуньлинь.

«Мы – один из основных перевозчиков нефти из США в Китай. До (торгового конфликта) это был хороший бизнес, но сейчас он полностью остановлен», – передает его слова РИА «Новости».

Эти сведения подтверждаются данными системы отслеживания судов Refinitiv Eikon.

Поставки американской нефти в Китай начались в 2016 году.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что пока преждевременно вести с Китаем торговые переговоры. Также он не исключил введение новых таможенных пошлин в отношении товаров из КНР.