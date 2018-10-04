Новак сказал, чем плоха нефть по 100 долларов за баррель

Министр энергетики России Александр Новак допустил рост цены на нефть до 100 долларов за баррель.

«Такие риски сегодня существуют, что нефть может подняться до 100 долларов. Я не исключаю такой вариант», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что такая цена не очень хороша для потребителей и производителей, так как создаются риски возможного падения цены.

Новак добавил, что дедолларизация в нефтегазовой сфере вполне реальна, однако для этого должны быть настроены механизмы взаиморасчетов между странами. При этом речь идет не обязательно о расчетах в рублях – возможно использование валют стран-партнеров, добавил Новак.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что его устроил бы уровень цен на нефть в 65–75 долларов за баррель.