Ту-22М3 уничтожили наземные цели в ходе учений

Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 поразили ракетами наземные цели в ходе учений.

«Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили практические пуски управляемых авиационных ракет по наземным целям, обозначающим объекты инфраструктуры условного противника», – сказали в Минобороны, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что все цели были успешно поражены. Также в Минобороны добавили, что самолеты вылетали с аэродрома в Мурманской области и преодолели до цели более 4 тыс. километров.

Учения с соединением дальней авиации начались во вторник, в них задействовано более 30 экипажей Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3 и Ил-78.

Ранее стало известно, что бомбардировщик Ту-22М3 сможет нести до четырех гиперзвуковых ракет «Кинжал».