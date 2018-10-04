В МИД прокомментировали вероятность обмена Сенцова на россиянина из США

Договоренностей об обмене украинского режиссера Олега Сенцова на россиянина, находящегося по арестом в США, не существует, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Такой договоренности не существует, это дезинформация. Требуем от Вашингтона освободить российских граждан без всяких условий», – передает слова Захаровой ТАСС.

Захарова, в частности, напомнила, что россиянка Мария Бутина арестована в США по сфабрикованному обвинению и безосновательно лишена свободы. Она «фактически является политической заключенной», передает РИА «Новости».



«Ситуацию с Бутиной мы держим на особом контроле», – отметила она.

По словам Захаровой, адвокаты Бутиной совместно с МИДом прорабатывают линию защиты россиянки в преддверии следующего заседания суда.

«Сама она намерена твердо отстаивать свою невиновность», – уточнила Захарова.



Кроме того, представитель МИД сообщила, что Москва добивается освобождения задержанного в Норвегии сотрудника Совета Федерации Михаила Бочкарева и снятия с него «всех надуманных, а давайте говорить проще, просто придуманных обвинений».

«Все указывает на то, что эта постановка с задержанием Бочкарева и обвинением его в шпионаже была организована властями Норвегии как акция шантажа для вызволения норвежского поданного Берга, который был пойман в России, хотела бы подчеркнуть, с поличным, задержан и находится под следствием», – сказала она.

На прошлой неделе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в письме председателю Стортинга (однопалатного парламента) Норвегии заявила, что считает провокацией ситуацию с задержанием в Осло Бочкарева.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов полагал, что Бочкарев мог быть задержан ради его обмена на задержанного в прошлом году в России за шпионаж норвежца Фруде Берга.