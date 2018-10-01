Макаревич объяснил, почему русский рок не популярен на Западе

Музыкант Андрей Макаревич заявил, что рок-исполнители слишком напитались в юности американской музыкой, поэтому в англоговорящем мире русский рок не мог стать популярным.

Соответствующий вывод лидер группы «Машина Времени» сделал после посещения концерта двух музыкантов в Израиле.

«Шалом Ханох и Мати Каспи: два пожилых парня, чуть старше «Машины», но в общем наш возраст. Оба очень хороши. Правда, Шалом довольно долго жил в Америке, может быть, оттого музыка его более американо-мейнстримовская. Мати – совершенно сам по себе, не знаю, с кем и сравнить», – написал Макаревич на своей странице в Facebook.

Второго музыканта, по словам Макаревича, ему было интереснее слушать:

«Слов я не понимаю ни у того, ни у другого, но с американской музыкой знаком, она для меня весьма предсказуема. Подумал, что русский рок именно поэтому по определению не мог стать популярным в англоязычном мире – слишком мы все в юности напитались английской и американской музыкой. В своей стране сотворили чудо: на гонимый властью полузапретный рок-н-ролл положили наши слова, наши драмы, нашу правду. Но в местах, где эта музыка родилась, созрела и отутюжила мир, было странно слушать знакомые созвучия, снабженные непонятными и странно звучащими фонетическими экзерсисами. Все становится особенно понятно, когда возникает возможность испытать это на себе», – подытожил Макаревич.

Ранее в Крыму раскритиковали Макаревича за коммерческое отношение к жизни.