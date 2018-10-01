Макаревич объяснил, почему русский рок не популярен на Западе

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4 октября, четверг  |  Последнее обновление — 15:14  |  vz.ru
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Почему история Ту-154 столь важна для российского авиастроения

Первый полет Ту-154 совершил 3 октября 1968 года. Самолет пилотировал экипаж летчика-испытателя Юрия СуховаФото: пресс-служба ПАО "Туполев"
Ровно 50 лет назад (3 октября 1968 года) совершил свой первый полет Ту-154, самолет, которому было суждено стать самым массовым в своем классе среднемагистральных машин. Что заставило Хрущева инициировать его создание? Что в Ту-154 так понравилось компании Boeing, что она приобрела советскую технологию для себя? И какое отношение пассажирский лайнер имеет к освоению космоса? Подробности...
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Как прибалтийская элита укрепляла СССР

Борис Пуго был далеко не единственным выходцем из Прибалтики, кто до конца сохранил верность СССР и идеалам коммунизмаФото: Соболев Валентин/Фотохроника ТАСС
Считается, что события в прибалтийских республиках стали одним из важнейших спусковых крючков, запустивших процесс развала СССР. Современные политики независимых прибалтийских стран имеют репутацию наиболее антироссийски настроенных. Однако было время, когда представители элиты Латвии, Литвы и Эстонии отчаянно сражались за Россию и за советскую власть. Кто были эти люди? Подробности...
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Годовщину запуска первого спутника космическая отрасль встречает в разобранном состоянии

Первый спутник собирали в крайне непривычных для советской производственной культуры условияхФото: Фотохроника ТАСС
День начала космической эры – 4 октября – российская космонавтика отмечает со шлейфом накопившихся проблем. Это и отверстие в обшивке «Союза», и пустоты в железобетонных конструкциях космодрома Восточный (подрядчик должен их устранить до 5 октября). Это и обострившиеся отношения двух главных космических держав, соперничество которых началось 60 лет назад. Подробности...
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Политический скандал показал, чем судебная система России лучше американской

Скандал вокруг судьи Кавано (на фото он плачет во время слушаний в Сенате США) обнажил большие проблемы американской судебной системыФото: MICHAEL REYNOLDS/Zuma/ТАСС
«Это очень страшная ситуация». Такими словами Дональд Трамп описал свои впечатления по поводу главного политического скандала, сотрясающего Соединенные Штаты последние несколько недель. Кандидат на пост члена Верховного суда страны обвинен в сексуальных домогательствах, происходивших 35 лет назад. И сама эта история обнажила две важнейших проблемы судебной системы США. Подробности...
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Кто ответит за гибель людей в Петербурге

Кипяток из разорвавшейся трубы размыл асфальт, из-за чего пострадали два автомобиляФото: Валентин Егоршин/ТАСС
В первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома. В чем причина трагедии и кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей?  Подробности...
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Интеллигенция плещет в ладоши – «раздавите гадину!»

Андрей Бабицкий, журналист
В мгновение ока площадь заполняется мертвыми телами, ранеными, хрипящими от боли людьми. Меня накрывает чувство отчаяния. Я не понимаю, как такое возможно – демократическая власть устраивает кровавое побоище в главном городе России. Подробности...
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Украинская автокефалия – это смерч

Дмитрий Ольшанский, публицист
Любая «автокефалия», любая «евроинтеграция», любое вообще антирусское действие имеет в своем основании единственное условие успеха – что медведь не проснется, что Россия ничем не ответит. В этот раз, я подозреваю, так не получится. Подробности...
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Почему мир разлюбил голливудские фильмы

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
О том, что было первым – снижение зрительского интереса или падение качества голливудской продукции, можно спорить долго. Факты в том, что происходящее – реальность, а не фантазии дилетантов. И в том, что во всём опять обвинили русских. Подробности...
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      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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          Макаревич объяснил, почему русский рок не популярен на Западе

             4 октября 2018, 14:46
          Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
          Текст: Виктория Федотова

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          Музыкант Андрей Макаревич заявил, что рок-исполнители слишком напитались в юности американской музыкой, поэтому в англоговорящем мире русский рок не мог стать популярным.

          Соответствующий вывод лидер группы «Машина Времени» сделал после посещения концерта двух музыкантов в Израиле.

          «Шалом Ханох и Мати Каспи: два пожилых парня, чуть старше «Машины», но в общем наш возраст. Оба очень хороши. Правда, Шалом довольно долго жил в Америке, может быть, оттого музыка его более американо-мейнстримовская. Мати – совершенно сам по себе, не знаю, с кем и сравнить», – написал Макаревич на своей странице в Facebook.

          Второго музыканта, по словам Макаревича, ему было интереснее слушать:

          «Слов я не понимаю ни у того, ни у другого, но с американской музыкой знаком, она для меня весьма предсказуема. Подумал, что русский рок именно поэтому по определению не мог стать популярным в англоязычном мире – слишком мы все в юности напитались английской и американской музыкой. В своей стране сотворили чудо: на гонимый властью полузапретный рок-н-ролл положили наши слова, наши драмы, нашу правду. Но в местах, где эта музыка родилась, созрела и отутюжила мир, было странно слушать знакомые созвучия, снабженные непонятными и странно звучащими фонетическими экзерсисами. Все становится особенно понятно, когда возникает возможность испытать это на себе», – подытожил Макаревич.

          Ранее в Крыму раскритиковали Макаревича за коммерческое отношение к жизни.


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