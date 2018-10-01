Британия официально отказалась от помощи по делу Скрипалей

Великобритания направила России официальный отказ от помощи в расследовании дела Скрипалей, сообщил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

«Действительно, накануне мы получаем сигнал о том, что по каналам министерства иностранных дел пришел официальный отказ в удовлетворении нашего ходатайства об оказании правовой помощи по этому делу», – передает РИА «Новости» слова Куренного в трансляции видеосервиса Генпрокуратуры «Эфир».

Он напомнил, что ранее с британской стороны было «гордое молчание».

По его мнению, британская сторона не настроена на конструктивный диалог с российскими правоохранителями.

«Снова мы видим по той формулировке, которая содержится в этом отказе, что из правовой сферы наши взаимоотношения переходят в сферу политическую, процесс политизируется», – уточнил Куренной.

Он предположил, что Генпрокуратура может направить новый запрос, но сначала прокуроры оценят правовую позицию.

На прошлой неделе российское посольство сообщало, что МВД Британии отказалось удовлетворить запросы Генпрокуратуры России об оказании правовой помощи по делу Скрипалей.

До этого в посольстве России говорили, что все запросы просто игнорировались британскими властями.