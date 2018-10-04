Правительство Петербурга ушло в отставку вслед за губернатором

Члены правительства Санкт- Петербурга подали в отставку в связи со сменой губернатора, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Все члены правительства (Санкт-Петербурга получили статус) и. о.», – передает ТАСС слова представителя пресс-службы.

Отставка правительства произошла в соответствии с законом. До формирования нового правительства высшие чиновники будут находиться в статусе и.о.

В среду президент Владимир Путин принял отставку губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и предложил полпреду в Северо-Западном федеральном округе Александру Беглову занять этот пост в качестве врио.

В последние две недели Путин сменил несколько губернаторов, включая врио глав Хакасии и Приморья, где в ближайшее время состоятся выборы.