Президент Молдавии назвал встречу с Путиным «прорывной»

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что считает состоявшуюся с президентом России Владимиром Путиным встречу прорывной.

«Это мой второй официальный визит в Россию. Он носит прорывной характер в первую очередь благодаря тем решениям, которые мы сегодня приняли», – сказал Додон.

По итогам состоявшейся в среду встречи молдавский лидер сообщил, что приняты те решения, которых «давно ждали граждане Республики Молдова», пишет ТАСС.

Ранее Путин заверил в серьезности отношений России и Молдавии. Он отметил, что Москва настроена на развитие отношений с Кишиневом.

Россия подарила Молдавии партию автомобилей КамАЗ по просьбе Додона.