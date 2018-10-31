Путин заявил о серьезности отношений России и Молдавии

Президент России Владимир Путин заверил, что Москва настроена на развитие отношений с Кишиневом.

«Мы придаем серьезное значение развитию российско-молдавских отношений, считаем Молдавию одним из наших приоритетных партнеров на пространстве СНГ», – заявил глава российского государства, начиная переговоры с молдавским коллегой Игорем Додоном.

«Между нашими странами традиционно дружеские, братские, стратегические отношения. Это было, есть и будет, и никому это не разрушить», – добавил в свою очередь Додон, передает ТАСС.

Ранее Додон заявил, то Молдавская церковь сохранит верность Московскому патриархату, канонической частью которого она является.