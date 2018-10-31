Русский ПЕН-центр призвал прекратить преследование Вышинского

Русский ПЕН-центр призвал прекратить преследование руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

«Русский ПЕН-центр уже не в первый раз выступает в защиту руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. ... Наши требования прекратить преследовать журналиста за его убеждения и профессиональную деятельность разбиваются о железобетонные надолбы непонимания и открытой враждебности», – говорится в заявлении организации.

Кроме того, там потребовали немедленного улучшения условий содержания Вышинского и скрупулезного, а не поверхностного рассмотрения всех обстоятельств, приведших к задержанию и аресту журналиста.

Со ссылкой на адвоката журналиста Андрея Доманского, в ПЕН-центре отметили, что в камерах и комнатах Херсонского СИЗО для следственных действий сняты стекла с окон, из-за чего в помещении очень холожно. В ПЕН-центре подчеркнули, что такие условия содержания Вышинского можно квалифицировать как пытки или преднамеренное нанесение вреда заключенному.

«Мы надеемся, что здравый смысл и основанные на нём законы восторжествуют и «дело» лауреата премии имени Анны Политковской талантливого журналиста Кирилла Вышинского будет прекращено. Ведь сущность этого «дела» такова, что освобождать Вышинского все равно придётся. И, возможно, прямо в зале Херсонского суда», – добавили в организации.

Русский ПЕН-центр – международная правозащитная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей, поэтов и журналистов, работающих в различных литературных жанрах.

На прошлой неделе Херсонский апелляционный суд оставил Вышинского под стражей до 4 ноября. Обвинение настаивало на 12 годах лишения свободы.