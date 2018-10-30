Паром с пассажирами потерял управление в Балтийском море

Эстонские СМИ сообщили, что паром Tallink Regal Star с пассажирами потерял управление застрял в Балтийском море у берегов Швеции.

Судно потеряло управление после того, как на нем полностью пропало электричество. Паром начал дрейфовать в сторону навигационного знака Реммаргрунд, но экипажу удалось бросить якорь. Судно столкнулось со знаком, но серьезных повреждений не получило.

На борту судна находятся 11 пассажиров и 27 членов экипажа, приводит Postimees информацию от пресс-секретаря Tallink Катри Линк.

Сейчас на помощь судну пришли буксир Montfred и шведское спасательное судно Stenhammar. Паром отбуксируют в порт Каппельскяри, из которого он отправился в плавание, чтобы проверить возможные повреждения.

До 2 ноября все рейсы Regal Star аннулированы.