Опубликовано видео задержания террористов ИГ в Татарстане

Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания членов ячейки «Исламского государства*» в Татарстане.

В видеоролике показано задержание экстремистов в поле и на складе. Также видно оружие, патроны и документы террористов. Видео публикует РИА «Новости».

Во вторник сообщалось, что в Татарстане задержаны члены законспирированной террористической ячейки, имеющей контакты с запрещенной организацией ИГ*. Были задержаны 18 человек, они планировали совершить ряд громких акций в России, а затем уехать в Сирии.

В пятницу ФСБ пресекла деятельность шести членов ячейки «Исламского государства*» в Подмосковье.