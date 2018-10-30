Выяснились героические детали биографии Одри Хепберн во время Второй мировой

Писатель Роберт Матцен привел доказательства того, что во время Второй мировой войны актриса Одри Хепберн тесно сотрудничала с голландским сопротивлением.

В своей книге Dutch Girl: Audrey Hepburn and World War II («Нидерландка: Одри Хепберн и Вторая мировая война»), которая должна поступить в продажу весной 2019 года, писатель описал свои находки.

По данным New York Post, Матцен нашел 188-страничный дневник графа Отто ван Лимбурга Штирума, который являлся дядей Хепберн и был расстрелян нацистами, пишет исторический журнал «Дилетант».

Когда началась Вторая мировая война, будущей актрисе было всего 10 лет. В то время она занималась в Великобритании балетом. Мама забрала девочку и увезла в Голландию, надеясь, что страна будет сохранять нейтралитет в войне. Однако нацисты оккупировали Голландию в 1940 году.