На поминках Караченцова кричали «Ура!»

Вдова народного артиста России Николая Караченцова Людмила Поргина на поминках сказала, что муж просил его не оплакивать и завершила речь словами: «гип-гип-ура!», ее поддержали.

Поминки прошли в ресторане Дома актера на Арбате. Сначала все собравшиеся спели «Отче наш» и вкусили блинов и кутьи, сообщает «Дни.ру».

Поргина сообщила, что Караченцов очень просил не оплакивать его.

«Нам тяжело, но он строго запретил рыдать на похоронах, поэтому давайте посвятим этот поминальный ужин общению с Колей – будто бы он тут, с нами. У меня он в сердце, как и у вас, останется навсегда. Так что мы не грустим сегодня, а поднимаем бокалы», – сказала она.

Сама она пила шампанское. По ее словам, муж перед смертью наказал ей выпить за него бокал брюта.

«За то, что Коля был с нами и дарил свою любовь, нам всем выпить пора. Гип-гип-ура!» – призвала она.

«Ура!» – подхватил зал.

Николая Караченцова похоронили в понедельник на Троекуровском кладбище в Москве. Ранее в родном театре актера «Ленкоме» прошли прощание и панихида.

Караченцов умер 26 октября за один день до своего 74-летия из-за отказа почек.