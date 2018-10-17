Трамп захотел отменить выдачу гражданства США по праву рождения

Президент США Дональд Трамп планирует запретить выдачу гражданства родившимся на территории страны детям неграждан, сообщают СМИ.

«Мы единственная страна в мире, куда приезжает человек, у него появляется ребенок и ребенок фактически является гражданином США... со всеми преимуществами. Это смешно. И это должно закончиться», – цитирует РИА «Новости» интервью Трампа порталу Axios.

Он отметил, что норма будет отменена после подписания им соответствующего указа.

В августе американские власти начали лишать паспортов граждан, которые не смогли доказать, что родились в США.

В апреле в США была объявлена политика «нулевой терпимости» к мигрантам. С этого момента власти задерживают все переходящие границу семьи с детьми, после чего отправляют родителей в изоляторы, а детей – в специальные центры содержания.