В США начали отбирать паспорта у «сомнительных» граждан

Американские власти начали лишать паспортов граждан, которые не смогли доказать, что родились в США.

Администрация Трампа обвинила тысячи латиноамериканцев в использовании мошеннических свидетельств о рождении, и теперь проводит «широкомасштабные репрессии», пишет Washington Post.

Вместе с тем, в госдепартаменте заявили, что политика рассмотрения заявлений на получение паспорта США не изменилась, и добавили, что «приграничный регион США и Мексики является районом, где наблюдается немало случаев мошенничеств с гражданством».

При президенте Дональде Трампе количество отказов в паспорте США растет, причем это касается даже тех людей, которые жили, голосовали и работали в Соединенных Штатах всю жизнь, пишет автор.

«Мы наблюдаем, как подобных дел становится больше», – заявила адвокат из Хьюстона Дженнифер Корреро, защищающая десятки людей, которым отказали в паспортах.

В статье приводится случай с 40-летним Хуаном, который родился в США и служил в американской армии. У него отобрали паспорт, попросив подтвердить законность пребывания и работы в Штатах. Власти потребовали от него документы, доказывающие, что он ходил в детсад и школу в США, договоры об аренде квартиры и даже сертификат о крещении.

Хуан нашел некоторые из этих документов, но спустя несколько недель его прошение отвергли. В письме правительство заявило, что факт его рождения в США «не был установлен». После этого Хуан решил обратиться к юристам.

В апреле в США была объявлена политика «нулевой терпимости» к мигрантам. С этого момента власти задерживают все переходящие границу семьи с детьми, после чего отправляют родителей в изоляторы, а детей – в специальные центры содержания.