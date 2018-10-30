Путин встретится с бывшими главами регионов

Во вторник президент России Владимир Путин встретится с ушедшими в отставку руководителями регионов, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что во вторник Владимир Путин «встретится с ушедшими в отставку руководителями регионов»; он отметил, что это «это уже не первая такая встреча», передает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря президента, мероприятие – «дань уважения тем, кто многие годы возглавлял регионы, работал».

Он добавил, что «слова президента на этой встрече станут открытыми для средств массовой информации».