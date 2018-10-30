Палестина отозвала решение о признании государства Израиль

Центральный совет Организации Освобождения Палестины (ООП) на заседании в Рамалле принял решение заморозить решение о признании государства Израиль.

«Центральный совет ООП принял решение заморозить признание государства Израиль до тех пор, пока не будет признано государство Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, – говорится в итоговом решении ЦС.

Кроме того, ЦС ООП объявил о решении прекратить координацию с Израилем в сфере безопасности, а также приостановить экономическое сотрудничество, передает ТАСС.

Одновременно с этим ООП декларирует свое право на «сопротивление оккупации всеми средствами в соответствии с нормами международного права».

Напомним, в минувшую субботу десятки боевых самолетов, ударных вертолетов и иных летательных аппаратов Израиля нанесли масштабные ночные удары по всему сектору Газа.

В сентябре в Палестине заявили, что никогда не были так далеки от достижения мира с Израилем, как сейчас.