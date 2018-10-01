Брат Депардье захотел стать гражданином России

Французский продюсер и актер, брат Жерара Депардье Ален сообщил, что готов стать гражданином России.

«Я считаю себя гражданином и Франции, и Украины, и России – гражданином мира. Но если мне предложат, я возьму (российское) гражданство», – цитирует Депардье ТАСС.

О готовности рассмотреть соответствующее предложение он сообщил в рамках пресс-конференции V Международного форума мира в Симферополе.

В 2013 году Жерар Депардье получил гражданство России, а годом ранее он уехал из Франции в Бельгию, поскольку его обвинили в неуплате налогов. Позже выяснилось, что Депардье числится должником по базе УФССП.