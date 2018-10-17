В Бразилии заговорили о военном вторжении в Венесуэлу

Бразилия может принять участие в гипотетической военной операции против правительства Венесуэлы после того, как ультраправый депутат Жаир Болсонару вступит в должность президента этой южноамериканской страны, считают эксперты.

«Мне кажется, (военное вторжение Бразилии в Венесуэлу) сложно осуществить, это была бы абсолютно нерациональная, ошибочная стратегия. Но это возможно с учетом характеристик будущего правительства», – заявил ТАСС преподаватель международных стратегических исследований Федерального университета Рио-Гранди-ду-Сул Фабиану Миелничук.

По его словам, вторжение нельзя исключать хотя бы потому, что президент США Дональд Трамп несколько раз уже объявлял о такой вероятности.

В воскресенье в Бразилии состоялся второй тур президентских выборов. По итогам подсчета 99,91% бюллетеней Болсонару, который представляет консервативную Социал-либеральную партию, набрал 55,15% голосов. Его соперник – кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад заручился поддержкой 44,85% сограждан. Инаугурация президента Бразилии состоится 1 января 2019 года.