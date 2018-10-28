Сотрудница полиции Калининграда присвоила упавшие у ребенка 200 рублей

Жительница Калининграда обвинила сотрудницу полиции в краже денег у ее ребенка – та, по словам женщины, присвоила выпавшие у мальчика 200 рублей.

Калининградка сообщила, что ее сын отправился в минимаркет и позвонил оттуда, чтобы посоветоваться по поводу покупок, передает новостной портал «Кантер».

В это же время в магазине находились сотрудники областной полиции – слушатели Центра профессиональной подготовки УМВД в Калининграде.

Мальчик пожаловался матери по телефону, что потерял деньги. При этом наличные были при нем, когда он заходил в торговую точку.

Женщина отмечает, что ребенок был уверен: украсть деньги никто не мог, так как в магазине, кроме него, находились только стражи порядка, а полиция «точно не смогла бы взять». Она решила прийти в минимаркет и посмотреть записи с камер видеонаблюдения.

На записи видно, что мальчик выбирает себе товар, и в какой-то момент деньги выпадают у него из рук.

На купюру наступила девушка в форме сержанта полиции. Она протолкнула их под торговую стойку, а потом наклонилась и подобрала наличные.

Информация об инциденте дошла до начальства учебного учреждения УМВД. Один из офицеров принес матери ребенка извинения и предложил вернуть деньги. Однако та отказалась, заявив, что «дело не в двух сотнях, а в самом мерзком поступке блюстителя закона».

Кроме того, женщина настаивала на извинениях со стороны именно той девушки, которая подобрала купюру.

Сообщается, что через некоторое время сержант полиции сама связалась с потерпевшими; она заявила, что была уверена – деньги потерял кто-то из ее коллег, и она собиралась их вернуть. При этом девушка якобы не извинилась.