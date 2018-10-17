Путин привез Меркель, Макрону и Эрдогану «рыбу, ягоды и орешки»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин привез другим мировым лидерам, которые участвовали в саммите по Сирии в Стамбуле.

По словам Пескова, Путин привез «рыбу, ягоды, орешки и другую снедь», передает ТАСС.

Напомним, в Стамбуле Путин встретился с лидерами Германии, Франции и Турции Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и Реджепом Тайипом Эрдоганом.