Задержанный в России по запросу Интерпола ополченец ДНР вышел на свободу

Бывший боец батальона ДНР «Восток» Руслан Бабаджанов (позывной «Лочин»), задержанный в аэропорту Нижнего Новгорода по запросу Интерпола, вышел на свободу, сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

«Руслан прошел самые страшные бои лета 2014 года, на Саур-Могиле прорвался через кольцо окружения, потом воевал в донецком аэропорту», – рассказал в Facebook Шаргунов, пояснив, что «направлял депутатский запрос прокурору Нижегородской области с просьбой защитить человека».

Он выразил мнение, что «такие ситуации не должны повторяться».

Сам Бабаджанов отметил, что запросы направляли не только Шаргунов, но и другие депутаты, пишет «Комсомольская правда».

Бабаджанов собирался попасть в ДНР, «пересечь границу и продлить пребывание на территории России». Бабаджанов – уроженец Узбекистана.

Издание сообщило, что «в базе Интерпола на него заведена «красная карточка» – «бывшая родина обвинила его в «участии в вооруженном конфликте за пределами государства без признаков наемничества».

Напомним, это не первый инцидент, когда ополченцы Донбасса оказываются в России под угрозой депортации.