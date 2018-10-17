Блогер рассказал о проекте советского «перспективного танка XXI века»

Блогер Андрей Тарасенко опубликовал в сети фотографии и информацию об «Объекте 490» – советском перспективном танке, разработанном в середине 1980-х годов.

«Объект 490» конструктора Евгения Морозова разрабатывался параллельно с «Боксером» («Объект 477»), его перепроектировали для оснащения орудием 152 мм 2А73, пишет Тарасенко на своем сайте.

По его словам, разработчики занимались одним из самых необычных и принципиально новых проектов в истории танкостроения, отличающегося не имеющими аналогов уровнями защиты экипажа, подвижности и огневой мощи.

Перспективный «танк XXI века» обладал защитой экипажа с уровнем, эквивалентным ~2000 и ~4500 от бронебойного подкалиберного снаряда (БПС) и кумулятивного снаряда (КС). Мощность двигателей танка достигала 2000 л.с., он мог продолжать движение при повреждении двух гусеничных движителей (с противоположных сторон).

Силовая установка танка включала в себя два одина­ковых двигателя. Трансмиссия с гидрообъемной передачей позволяла регулировать ве­личину мощности, передаваемой на каждый гусеничный обвод. Скорость хода танка вперед и назад составляла более 75 км/ч, что повышало выживаемость танка в бою.

«Основное вооружение финального варианта танка состояло из 152 мм пушки 2А73 с полностью автоматизированным боекомплектом из 32 унитарных выстрелов расположенным в двух конвейерах. Каждый конвейер имел свою систему досылания выстрела», – пишет блогер. На крыше устанавливали 30-мм автоматический гранатомет и два 7,62 мм пулемета.

Отмечается, что танк «Объекта 490» оценивался как очень дорогой и чрезвычайно сложный в эксплуатации.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о достижениях советского танкостроения.