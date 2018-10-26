ФИФА признала чемпионат мира в России лучшим в истории

Член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Сорокин заявил, что организация признала чемпионат мира в России лучшим в истории.

«В целом чемпионат мира единодушно признан успешным во всех отношениях, самым лучшим в истории. Об этом говорилось в отчете, который был принят советом», – сказал Сорокин, передает ТАСС.

В июле влиятельная спортивная аналитическая компания Opta назвала чемпионат мира 2018 года, прошедший в России, лучшим в истории этих турниров. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявлял, что Россия замечательно справилась с задачей организации чемпионата мира по футболу. Президент ФИФА Джанни Инфантино говорил, что чемпионат мира в России стал лучшим в истории.

15 июля в России завершился ЧМ по футболу, который проходил в 11 городах России.