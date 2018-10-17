В Одессе избили и ограбили прославившегося на YouTube учителя физики

Одесский учитель физики из Ришельевского лицея Павел Виктор, прославившийся на Youtube благодаря видео со своими уроками, был избит из-за нескольких сотен гривен.

Преподавателя жестоко избили после школы, когда он добирался до места жительства на велосипеде. Инцидент произошел вечером 25 октября, передает Vesti-ukr.com.

«Неизвестные столкнули его с велосипеда на обочину, Павел Андреевич упал, у него отобрали велосипед, сумку, где было несколько сотен гривен и телефон – после чего убежали. У учителя сотрясение мозга и, что хуже всего, – перелом шейки бедра. В лучшем случае, лечение займет несколько месяцев. Сейчас Виктор Андреевич в больнице», – сказал его коллега, преподающий в том же лицее.

Полицейские Одессы сообщили, что ведут активное расследование преступления.

Павел Виктор публикует свои видеоуроки на YouTube-канале с 2010 года, на данный момент у него более 8 млн просмотров и почти 140 тыс. подписчиков.

Ранее сообщалось об избиении учителя в Санкт-Петербурге подростками, пропагандирующими субкультуру АУЕ.