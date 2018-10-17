Мария Миронова рассказала о работе с Николаем Караченцовым

«Это был один из тех людей, который, когда я только пришла в театр «Ленком», подошел ко мне и поддержал, говорил теплые слова и был очень добр», – рассказала газете ВЗГЛЯД заслуженная артистка России Мария Миронова.

«Хочется сказать слова поддержки Людмиле Поргиной, я недавно говорила с ней по телефону, ей сил, потому как она – удивительная супруга. Потому как все годы после той страшной аварии (в 2005 году на Мичуринском шоссе Караченцов попал в ДТП, получил множество травм и 20 дней провел в коме, прим. ВЗГЛЯД), его вытаскивала как могла. Бог послал им много лет после той ситуации», – заявила актриса театра и кино Мария Миронова.

По ее словам, Караченцов был удивительным человеком:

«Он был очень добрым, искренним, он был блестящим актером и однокурсником моей мамы. Я видела его, знала – хоть и не близко – с достаточно ранних лет. Это был один из тех людей, который, когда я только пришла в театр «Ленком», подошел ко мне и поддержал. Я только закончила институт, он говорил теплые слова и был очень добр», – подытожила Миронова.

Народный артист России Николай Караченцов скончался в пятницу за день до своего 74-летия. Его жена Людмила Поргина сообщила, что у него отказали почки.

Ранее сообщалось, что Караченцов попал в больницу из-за двустороннего воспаления легких.

Фильмография Караченцова насчитывает более 100 картин.