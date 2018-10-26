Белый дом закрыл конгрессменам США доступ к разведданным по КНДР

Американская администрация резко сократила число конгрессменов, у которых есть допуск к разведданным о ядерной программе КНДР, сообщают источники в Конгрессе США.

Раньше доступ был у всех членов комитетов Конгресса по иностранным делам и разведке. Теперь доступ оставили только главам комитетов и их заместителям, а также лидерам большинства и меньшинства в Сенате и Палате представителей, передает ТАСС со ссылкой на CBS.

Таким образом Белый дом борется с утечками секретной информации в СМИ. Американская администрация опасается, что утечки навредят работе дипломатов и разведки США.

Как считают некоторые конгрессмены, Белый дом хочет скрыть информацию о том, что КНДР продолжает развитие ядерной программы.