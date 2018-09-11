Утечки в СМИ поменяли отношение Трампа к своему окружению

В связи с участившимися утечками в СМИ конфиденциальной информации из администрации президент США Дональд Трамп сильно ограничил круг людей, которым доверяет, сообщил Трамп-младший.

«Я думаю, что есть люди, которым он (Трамп) может доверять, но это гораздо более малочисленная группа, чем мне бы хотелось. Легче делать дела, если ты способен полностью доверять людям из твоего окружения», – приводит ТАСС слова сын президента.

Также Трамп-младший раскритиковал статью The New York Times, в которой заявлялось о «движении сопротивления» президенту в Белом доме. По мнению сына американского лидера, такое поведение является низким.

Напомним, что после выхода статьи Трамп потребовал у газеты раскрыть данные о сотруднике администрации, а CNN назвал 13 предполагаемых авторов материала.

Также сын Трампа негативно высказался в адрес недавно вышедшей в продажу книги Роберта Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме». В частности в книге сообщается, что президент США отдавал приказ об уничтожении сирийского лидера Башара Асада. Сын Трампа отметил, что обвинения Вудворда уже были опровергнуты.