Подводник оценил способность НАТО засечь российские подлодки с «Калибрами»

«С учетом того, что у России есть ракеты с заявленной дальностью до 2,5 тысяч километров, из акватории Черного и Балтийского морей можно дотянуться если не до Мадрида, то до основных игроков», – сказал газете ВЗГЛЯД подводник Александр Викторов, комментируя слова главы Объединенного командования сил НАТО Джеймса Фогго о том, что российские подлодки класса «Варшавянка» представляют угрозу Европе.

Подводник, главный редактор сайта подводников «Автономка», капитан-лейтенант запаса Александр Викторов отмечает, что обнаружение подлодок надводными кораблями – это всегда игра в кошки-мышки. По его словам, в том же Баренцевом море и в Северном Ледовитом океане развернута звуковая система наблюдения СОСУС (Sound Surveillance System, звуковая система наблюдения – гидроакустическая противолодочная система США – прим. ВЗГЛЯД).

«Размещенные на дне гидрофоны способны улавливать любые шумы, в том числе и подводных лодок. Там два рубежа: Фареро-Исландский и Нордкап – Медвежий. Они были заточены под то, чтобы засечь наши подлодки, выходящие в Атлантику», – рассказал Викторов.

В Балтике ситуация для российских подлодок еще сложнее. По словам Викторова, через не принадлежащие России проливы подводные лодки выходят в Атлантику в надводном положении, «поэтому видно, кто зашел и вышел».

При этом эксперт отметил: «С учетом того, что у России есть ракеты с заявленной дальностью до 2,5 тыс. километров, то из акватории Черного и Балтийского морей можно дотянуться если не до Мадрида, то до основных игроков, таких как Германия или Франция».

Преимуществом «Варшавянок» считается их малошумность, но поскольку их энергоустановки не относятся к замкнутому типу, то они вынуждены всплывать для подзаряда аккумуляторных батарей.

«Это один из самых критичных моментов, по которому можно определить дизельную подводную лодку. Кроме того, есть выходы на сеанс связи, от которых тоже никуда не денешься. Есть масса демаскирующих признаков, которые способны обнаружить подлодку, в том числе и «Варшавянку». Есть активные средства по определению местоположения, в частности, по глубине работает эхолот, иногда в активном режиме работают гидроакустические станции», – подытожил он.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, возглавляющий Объединенное командование сил НАТО, предупредил о возможности российских подлодок нанести удар по любой европейской столице.

В частности, подлодки проекта «Варшавянка» с крылатыми ракетами «Калибр» могут «поразить любую европейскую столицу» из тех мест, где «россияне их задействуют». Фогго призвал НАТО вкладываться в развитие средств обнаружения подлодок, «бросать им вызов, где бы они ни находились, и знать, где они».