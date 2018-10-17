Израиль не согласился пойти навстречу России

Власти Израиля ответили отказом на обращение России с просьбой заранее уведомлять Москву о военных операциях Тель-Авива на территории сирийского государства.

Глава минобороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что еврейская армия «не намерена ограничивать свободу своих действий», передает Times of Israel.

Сейчас Израиль предупреждает Россию о своих военных операциях на территории Сирии за несколько минут до их начала. Москва просила Израиль оповещать об этом заранее.

Ранее появились свидетельства развертывания поставленных Сирии комплексов С-300.

Напомним, поставка Россией в Сирию зенитных ракетных комплексов С-300 завершилась 1 октября. Решение о поставке было принято в ответ на действия Израиля в инциденте с российским Ил-20, сбитым сирийской ракетой из-за действий израильского летчика. В тот день Израиль начал атаку на объекты в Сирии, предупредив об этом Россию за минуты до ударов.