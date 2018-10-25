Участникам конкурса «Лидеры России» дали два дня на видеоинтервью

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25 октября, четверг  |  Последнее обновление — 13:02  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Сочи переживает масштабную чистку городской власти

Следствие считает: вице-мэр Сочи Иван Бомбергер погорел на махинациях со строительствомФото: twitter.com/sledcom_rf
Масштабная чистка Сочи от коррупции дошла до верхов. В среду был задержан вице-мэр курортной столицы Иван Бомбергер. Это уже пятый замглавы города, обвиненный в участии в коррупционных схемах. Одни видят в этом событии свидетельство наведения порядка в строительном комплексе, другие – борьбу за власть в одном отдельно взятом регионе. Какая версия более правдоподобна?  Подробности...
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Как сделать С-300 в Сирии неуязвимыми для Израиля

Доставка С-300 многое изменила в небе Сирии уже сейчасФото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Первые зенитные ракетные комплексы С-300, экстренно поставленные Россией в армию Сирии после катастрофы Ил-20, развернуты для боевого дежурства. Израиль неоднократно давал понять, что будет рассматривать эти ЗРК как главные цели для своих ударов по Сирии. Что должны сделать сирийские военачальники и их российские инструкторы, чтобы С-300 оказались не по зубам любому агрессору? Подробности...
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Демонизация России добралась даже до итальянской подземки

ЧП в Италии обнажило ветхость римской подземки, в отличие от московскойФото: Yara Nardi/Reuters
«Русские виноваты!» Этот возглас на Западе звучит теперь не только в заявлениях на предвыборную и военную тему – как выясняется, русский след можно найти даже в обычной техногенной аварии. Случившееся с российскими болельщиками в метро Рима заставляет с благодарностью вспомнить, как устроена другая подземка – московская. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Свобода слова в России сознательно берется под защиту

Андрей Бабицкий, журналист
Мы можем свободно обсуждать любые темы, которые культурный западный человек уже научился воспринимать как опасные. Для него цензура уже перекинулась на наследие минувших эпох – литературу, скульптуру и даже музыку. Подробности...
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Русские – это не прилагательное

Егор Холмогоров, Публицист
«Русские называют себя именем прилагательным... поскольку предстают не столько как нация, сколько как некое скрепляющее начало», – писал евразиец Кожинов. Это ложь. Русские – одна из старейших наций Европы. Подробности...
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Прежде всего, перестаньте пить молоко

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Нам предлагают уравнять права ребенка и животного без оглядки на этику выживания, что, если кто не догадался, вместе с педо- и зоофилией следующим этапом уравняет в правах каннибализм. Подробности...
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          Участникам конкурса «Лидеры России» дали два дня на видеоинтервью

          25 октября 2018, 12:00

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Регистрация на конкурс «Лидеры России» завершена; за две недели организаторам поступило больше 277 тыс. заявок из всех регионов страны и 68 государств мира. Для доступа к последующим заданиям дистанционного этапа участники должны записать видеоинтервью.

          Всем зарегистрировавшимся необходимо выполнить первое задание дистанционного этапа: в срок до 18.00 27 октября (по местному времени) необходимо записать и загрузить видеоинтервью с ответами на вопросы о цели своего участия и главном профессиональном достижении, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

          Те участники, которые не выполнят задание в срок, не будут допущены до дистанционного тестирования.

          Руководитель проекта «Лидеры России», гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров отметил, что «итоги заявочной кампании говорят о востребованности конкурса» и «повышении к нему интереса как россиян, так и наших соотечественников за рубежом».

          Важно также, что в 2018 году «были организованы дополнительные технологические решения по защите от двойных регистраций на конкурс от одного и того же человека»

          Однако «кандидатам необходимо загрузить в личный кабинет видеоинтервью», и на это у них осталось «всего два дня».

          Отмечается, что подавляющее большинство участников конкурса – граждане России, на долю иностранцев приходится около 2% от общего числа заявок.

          Женщин в конкурсе принимает участие меньше, чем мужчин: в этом году их зарегистрировано 24,3%, а мужчин– 75,7%.

          При этом опытных управленцев участвует больше, чем молодых: 57,5% конкурсантов старше 35 лет, 42,5% – в возрасте до 35 лет.

          По федеральным округам участники из России распределились следующим образом: Центральный федеральный округ (34,13%), Приволжский (18,9%), Северо-Западный (12,85%), Сибирский (10,18%), Уральский (9,56%), Южный (8,01%), Дальневосточный (3,65%) и Северо-Кавказский (2,72%).

          В Центральном федеральном округе больше всего заявок поступило из Москвы – 57,02%. Также много участников от Московской (17,11%) и Воронежской (3,72%) областей.

          Остальные регионы распределились следующим образом: Ярославская (2,03%), Липецкая (1,95%), Белгородская (1,92%), Курская (1,79%), Калужская (1,75%), Владимирская (1,62%), Тульская (1,6%), Ивановская (1,55%), Рязанская (1,54%), Тверская (1,52%), Брянская (1,14%), Смоленская (1,01%), Орловская (1,01%), Тамбовская (0,94%) и Костромская (0,78%) области.

          По эффективности регистрации, то есть соотношению числа регистраций от региона к его населению, регионами-лидерами стали Москва, Калужская и Костромская области.

          В Приволжском федеральном округе наибольшее число заявок поступило из Самарской области (19,28%), Республики Башкортостан (18,92%) и Нижегородской области (13,12%).

          За ними идут Татарстан (11,68%), Пермский край (7,54%), Саратовская область (5,75%), Удмуртская Республика (4,89%), Оренбургская область (3,99%), Чувашская Республика (3,31%), Ульяновская (2,84%), Кировская (2,55%), Пензенская (2,53%) области, Мордовия (2,32%) и Марий Эл (1,28%).

          По эффективности регистрации регионами-лидерами в ПФО являются Самарская область, Республика Башкортостан и Нижегородская область.

          В Северо-Западном федеральном округе лидирует Санкт-Петербург с 63,1% регистраций.

          По остальным регионам СЗФО заявки распределились следующим образом: Ленинградская (6,3%), Калининградская (5,85%), Вологодская (4,55%), Архангельская (4,53%), Мурманская (4,16%) области, Республика Коми (3,36%), Новгородская область (2,73%), Республика Карелия (2,57%), Псковская область (2,02%), Ненецкий АО (0,83%).

          По эффективности регистрации регионами-лидерами в СЗФО являются Санкт-Петербург, Ненецкий АО и Мурманская область.

          В Сибирском федеральном округе больше всего заявок было подано от Новосибирской области (22,9%). После идут Красноярский край (15,23%), Омская (12,03%), Иркутская (11,71%), Кемеровская (9,61%), Томская (7,79%) области, Алтайский край (7,58%), Республика Бурятия (4,81%), Забайкальский край (3,96%), Республики Хакасия (2,16%), Тыва (1,27%) и Алтай (0,95%).

          По эффективности регистрации регионами-лидерами в СФО являются Новосибирская, Томская и Омская области.

          В Уральском федеральном округе заявки распределились так: Свердловская (33,32%), Челябинская (22,09%), Тюменская (16,31%), Ханты-Мансийский АО – Югра (14,28%), Ямало-Ненецкий АО (10,71%) и Курганская область (3,29%). По эффективности регистрации регионами-лидерами в УрФО являются Ямало-Ненецкий АО, Тюменская область и Ханты-Мансийский АО – Югра.

          В Южном федеральном округе в лидерах по числу регистраций Краснодарский край (35,9%), Ростовская (28,56%) и Волгоградская (12,65%) области. Данные по остальным регионам ЮФО такие: Республика Крым (9,27%), Астраханская область (5,11%), Севастополь (4,76%), Республики Адыгея (2,14%) и Калмыкия (1,61%).

          По эффективности регистрации регионами-лидерами в ЮФО являются Краснодарский край, Ростовская область и Севастополь.

          Среди дальневосточных регионов регистрация распределилась следующим образом: Хабаровский (26,07%) и Приморский края (24,9%), Республика Саха (Якутия) (18,28%), Амурская (12,08%), Сахалинская (7,88%) области, Камчатский край (4,26%), Еврейская АО (2,79%), Магаданская область (2,8%) и Чукотский АО (0,94%).

          По эффективности регистрации регионами-лидерами в ДВФО являются Республика Саха (Якутия), Хабаровский край и Магаданская область.

          Из регионов Северо-Кавказского федерального округа поступило меньше заявок, чем из других округов. Там регистрация распределилась так: Ставропольский край (42,48%), Республики Дагестан (28,53%), Кабардино-Балкария (9,99%), Северная Осетия – Алания (7,17%), Карачаево-Черкессия (4,66%), Ингушетия (3,6%) и Чечня (3,57%). По эффективности регистрации регионами-лидерами в СКФО являются Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика и Дагестан.

          Конкурс «Лидеры России» – это один из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей», учрежденной указом президента России Владимира Путина 22 мая 2018 года.

          Ранее ВЦИОМ выяснил, что большинство граждан России видят перспективы продвижения по карьерной лестнице благодаря участию в конкурсе «Лидеры России». Отмечалось также, что конкурс привлек зарубежных соотечественников.

          Победители прошлогоднего конкурса поделились с газетой ВЗГЛЯД рецептом развития лидерских качеств и опытом, который получили от наставников.


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