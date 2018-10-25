Участникам конкурса «Лидеры России» дали два дня на видеоинтервью

Регистрация на конкурс «Лидеры России» завершена; за две недели организаторам поступило больше 277 тыс. заявок из всех регионов страны и 68 государств мира. Для доступа к последующим заданиям дистанционного этапа участники должны записать видеоинтервью.

Всем зарегистрировавшимся необходимо выполнить первое задание дистанционного этапа: в срок до 18.00 27 октября (по местному времени) необходимо записать и загрузить видеоинтервью с ответами на вопросы о цели своего участия и главном профессиональном достижении, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Те участники, которые не выполнят задание в срок, не будут допущены до дистанционного тестирования.

Руководитель проекта «Лидеры России», гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров отметил, что «итоги заявочной кампании говорят о востребованности конкурса» и «повышении к нему интереса как россиян, так и наших соотечественников за рубежом».

Важно также, что в 2018 году «были организованы дополнительные технологические решения по защите от двойных регистраций на конкурс от одного и того же человека»

Однако «кандидатам необходимо загрузить в личный кабинет видеоинтервью», и на это у них осталось «всего два дня».

Отмечается, что подавляющее большинство участников конкурса – граждане России, на долю иностранцев приходится около 2% от общего числа заявок.

Женщин в конкурсе принимает участие меньше, чем мужчин: в этом году их зарегистрировано 24,3%, а мужчин– 75,7%.

При этом опытных управленцев участвует больше, чем молодых: 57,5% конкурсантов старше 35 лет, 42,5% – в возрасте до 35 лет.

По федеральным округам участники из России распределились следующим образом: Центральный федеральный округ (34,13%), Приволжский (18,9%), Северо-Западный (12,85%), Сибирский (10,18%), Уральский (9,56%), Южный (8,01%), Дальневосточный (3,65%) и Северо-Кавказский (2,72%).

В Центральном федеральном округе больше всего заявок поступило из Москвы – 57,02%. Также много участников от Московской (17,11%) и Воронежской (3,72%) областей.

Остальные регионы распределились следующим образом: Ярославская (2,03%), Липецкая (1,95%), Белгородская (1,92%), Курская (1,79%), Калужская (1,75%), Владимирская (1,62%), Тульская (1,6%), Ивановская (1,55%), Рязанская (1,54%), Тверская (1,52%), Брянская (1,14%), Смоленская (1,01%), Орловская (1,01%), Тамбовская (0,94%) и Костромская (0,78%) области.

По эффективности регистрации, то есть соотношению числа регистраций от региона к его населению, регионами-лидерами стали Москва, Калужская и Костромская области.

В Приволжском федеральном округе наибольшее число заявок поступило из Самарской области (19,28%), Республики Башкортостан (18,92%) и Нижегородской области (13,12%).

За ними идут Татарстан (11,68%), Пермский край (7,54%), Саратовская область (5,75%), Удмуртская Республика (4,89%), Оренбургская область (3,99%), Чувашская Республика (3,31%), Ульяновская (2,84%), Кировская (2,55%), Пензенская (2,53%) области, Мордовия (2,32%) и Марий Эл (1,28%).

По эффективности регистрации регионами-лидерами в ПФО являются Самарская область, Республика Башкортостан и Нижегородская область.

В Северо-Западном федеральном округе лидирует Санкт-Петербург с 63,1% регистраций.

По остальным регионам СЗФО заявки распределились следующим образом: Ленинградская (6,3%), Калининградская (5,85%), Вологодская (4,55%), Архангельская (4,53%), Мурманская (4,16%) области, Республика Коми (3,36%), Новгородская область (2,73%), Республика Карелия (2,57%), Псковская область (2,02%), Ненецкий АО (0,83%).

По эффективности регистрации регионами-лидерами в СЗФО являются Санкт-Петербург, Ненецкий АО и Мурманская область.

В Сибирском федеральном округе больше всего заявок было подано от Новосибирской области (22,9%). После идут Красноярский край (15,23%), Омская (12,03%), Иркутская (11,71%), Кемеровская (9,61%), Томская (7,79%) области, Алтайский край (7,58%), Республика Бурятия (4,81%), Забайкальский край (3,96%), Республики Хакасия (2,16%), Тыва (1,27%) и Алтай (0,95%).

По эффективности регистрации регионами-лидерами в СФО являются Новосибирская, Томская и Омская области.

В Уральском федеральном округе заявки распределились так: Свердловская (33,32%), Челябинская (22,09%), Тюменская (16,31%), Ханты-Мансийский АО – Югра (14,28%), Ямало-Ненецкий АО (10,71%) и Курганская область (3,29%). По эффективности регистрации регионами-лидерами в УрФО являются Ямало-Ненецкий АО, Тюменская область и Ханты-Мансийский АО – Югра.

В Южном федеральном округе в лидерах по числу регистраций Краснодарский край (35,9%), Ростовская (28,56%) и Волгоградская (12,65%) области. Данные по остальным регионам ЮФО такие: Республика Крым (9,27%), Астраханская область (5,11%), Севастополь (4,76%), Республики Адыгея (2,14%) и Калмыкия (1,61%).

По эффективности регистрации регионами-лидерами в ЮФО являются Краснодарский край, Ростовская область и Севастополь.

Среди дальневосточных регионов регистрация распределилась следующим образом: Хабаровский (26,07%) и Приморский края (24,9%), Республика Саха (Якутия) (18,28%), Амурская (12,08%), Сахалинская (7,88%) области, Камчатский край (4,26%), Еврейская АО (2,79%), Магаданская область (2,8%) и Чукотский АО (0,94%).

По эффективности регистрации регионами-лидерами в ДВФО являются Республика Саха (Якутия), Хабаровский край и Магаданская область.

Из регионов Северо-Кавказского федерального округа поступило меньше заявок, чем из других округов. Там регистрация распределилась так: Ставропольский край (42,48%), Республики Дагестан (28,53%), Кабардино-Балкария (9,99%), Северная Осетия – Алания (7,17%), Карачаево-Черкессия (4,66%), Ингушетия (3,6%) и Чечня (3,57%). По эффективности регистрации регионами-лидерами в СКФО являются Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика и Дагестан.

Конкурс «Лидеры России» – это один из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей», учрежденной указом президента России Владимира Путина 22 мая 2018 года.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что большинство граждан России видят перспективы продвижения по карьерной лестнице благодаря участию в конкурсе «Лидеры России». Отмечалось также, что конкурс привлек зарубежных соотечественников.

Победители прошлогоднего конкурса поделились с газетой ВЗГЛЯД рецептом развития лидерских качеств и опытом, который получили от наставников.