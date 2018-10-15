В России станет больше лидеров

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24 октября, среда  |  Последнее обновление — 15:57  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Михаил Федотов: Права человека касаются не только Бута, Ярошенко и Бутиной

Глава СПЧ Михаил Федотов намерен бороться за права американских граждан в России и российских в США, даже несмотря на грубый отказ заокеанских правозащитников от сотрудничестваФото: Владимир Гердо/ТАСС
«Проблем очень много. С ними сталкиваются граждане России в Америке, а американские граждане – в России. Просто об их проблемах не пишет пресса, это не резонансные дела, они касаются рядовых граждан», – заявил газете ВЗГЛЯД глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов после того, как американские коллеги отвергли предложение СПЧ о сотрудничестве. Подробности...
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Как в армии России появились «вежливые люди»

На фото – бойцы советского спецназа в Афганистане. В их руках – впервые захваченные американские ПЗРК «Стингер»Фото: из личного архива автора
24 октября в России отмечается день подразделений специального назначения – частей, известных как спецназ. Это слово, вошедшее в иностранные языки, стало символом крайне эффективной, скрытной и весьма искусной военной мощи. С чего началось создание спецназа и какие важнейшие задачи эти подразделения решают сегодня? Подробности...
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Миллиардеры готовят против Трампа оранжевую революцию

«Караван мигрантов» грозит Трампу большими проблемамиФото: Ueslei Marcelino/Reuters
Придуманные в США майданные технологии, предназначенные для организации переворотов за рубежом, теперь испытываются в самих Соединенных Штатах – против их действующего руководства. В качестве «онижедетей» планируется использовать многотысячный «караван мигрантов», движущийся к южной границе страны. Есть сведения, что за этой попыткой удара по Трампу стоит не кто иной, как Джордж Сорос. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Прежде всего, перестаньте пить молоко

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Нам предлагают уравнять права ребенка и животного без оглядки на этику выживания, что, если кто не догадался, вместе с педо- и зоофилией следующим этапом уравняет в правах каннибализм. Подробности...
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В божественной иерархии интеллигенция всегда в ангельском чине

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Интеллигенция ровно такая же стая, как и любые другие. Выписаться из интеллигенции значит перестать беспокоиться о морали и нравственности другого – и начать заботиться о себе. Подробности...
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В 2024 году Россию ждут большие перемены

Дмитрий Ольшанский, публицист
Простейшие обстоятельства смены поколений и исторических циклов говорят о том, что примерно в 2024–2025 году в России должна начаться какая-то новая жизнь. Но какая именно? Подробности...
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          В России станет больше лидеров

          Лидерами России хотят стать сотни тысяч управленцев не только из России, но и многих других стран мира   24 октября 2018, 14:32
          Фото: Артур Лебедев/ТАСС
          Текст: Андрей Резчиков

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          В среду завершается прием заявок на участие в ежегодном конкурсе управленцев «Лидеры России», и тем, кто хотел бы принять в нем участие, стоит поторопиться. Победители конкурса получат не только денежные гранты, но и возможность работать с опытным наставником. Победители прошлогоднего конкурса поделились с газетой ВЗГЛЯД рецептом развития лидерских качеств и опытом, который получили от наставников.

          В среду заканчивается прием заявок на участие во втором конкурсе управленцев «Лидеры России». Согласно последней информации с сайта конкурса, на данный момент зарегистрировано более 212 тыс. участников. Напомним, прием заявок велся с начала октября.

          Причем заявки поступают не только из России и ближнего зарубежья. Желание испытать свои силы и стать лидером выражают жители более чем пяти десятков стран. Отдельно стоит отметить, что около 20% претендентов – женщины.

          «Лидеры России» – это флагманский проект президентской инициативы «Россия – страна возможностей», которая объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты для школьников, студентов, волонтеров, а также профессионалов госслужбы и корпоративного управления. Конкурс проводится уже второй год подряд.

          Само по себе обновление управленческих кадров подразумевает формирование среды со своими правилами и этическими нормами. И это требует от претендентов развития в себе целого ряда качеств, присущих грамотному, профессиональному и честному лидеру.

          Как и в прошлом конкурсе, помогать участникам в саморазвитии будут опытные наставники. В предстоящем состязании их роль будут выполнять 90 топ-менеджеров и государственных деятелей. Так, например, о решении стать наставниками заявляли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава администрации президента Антон Вайно, вице-премьеры Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Дмитрий Козак, Константин Чуйченко. В наставничество включились и ключевые министры, в том числе Сергей Шойгу и Сергей Лавров.

          Возможность получить консультации столь опытных руководителей является одним из важных факторов, привлекающих многих участников. Ведь подобный опыт способен полностью изменить взгляды человека, помочь открыть в себе новые способности.

          Каков же главный рецепт лидерства, как развивать в себе лидерские качества? И что дает работа с наставником, насколько важен опыт человека, способного в сжатые сроки реализовывать самые масштабные проекты? С этими вопросами газета ВЗГЛЯД обратилась к финалистам прошлогоднего конкурса «Лидеры России».

          Дмитрий Разжевайкин. Предложил проект реновации фасадной архитектурной подсветки комплекса здания МАИ. Идея была одобрена, ждет, пока с ним свяжутся для ее реализации

          Дмитрий Разжевайкин (фото: лидерыроссии.рф)
          Дмитрий Разжевайкин (фото: лидерыроссии.рф)

          Для развития лидерских качеств надо учиться, читать, не лениться и больше общаться с умными людьми. Масштаб мышления и опыт наставников помогают понять вещи с другого уровня, с иного взгляда. Их опыт помогает начать видеть под другим углом и раскрыть в себе новые возможности. Благодаря опыту наставников я взглянул на свою профессиональную деятельность более широко, увидел те направления, которые были вне фокуса моего внимания. Я стал совершенствовать эти направления, это помогло мне стать еще более эффективным управленцем.

          Татьяна Дьяконова, назначена на пост помощника министра экономического развития России

          Татьяна Дьяконова (фото: лидерыроссии.рф)
          Татьяна Дьяконова (фото: лидерыроссии.рф)

          Самый главный секрет – это быть самим собой, не стараться играть, предугадать, а опираться на свои сильные стороны и отдавать максимум, что ты можешь – в каждом упражнении, в каждом взаимодействии. Если использовать этот конкурс как возможность обучения и личного развития, то ты многократно преуспеешь.

          Моим наставником был Сергей Владиленович Кириенко. Безусловно, я могу привести свой личный пример, когда наставник дает возможность реализовать тот проект, который у тебя есть, который подсказывает, помогает и поддерживает. Это самое важное в наставничестве, когда человек готов «инвестировать» в твое личное развитие. 

          Игорь Бураков. Реализует три проекта при поддержке министра промышленности и торговли Дениса Мантурова

          Игорь Бураков (фото: лидерыроссии.рф)
          Игорь Бураков (фото: лидерыроссии.рф)

          Мой рецепт развития лидерских качеств: как можно больше думать о других, а не о себе и всегда стараться сделать больше, чем от тебя требуется. Мне понравился образ лидера, который нам описывал глава Сбербанка Герман Греф. Лидер – это чебурашка с большими ушами и маленьким ртом, надо больше слушать и меньше говорить. Сегодня в современном мире нельзя добиться ничего существенного без команды. Команда умножает твои возможности. Работая в команде, очень важно быть чебурашкой: больше слушать и понимать... Но лидерские качества не должны быть самоцелью. Цель – достигать новых вершин.

          Победителям первого конкурса «Лидеры России» открылись грандиозные возможности с точки зрения работы с наставниками. Мне в наставники достался министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Благодаря работе с ним я знаю половину сотрудников министерства. Это все заместители, ключевые департаменты. Министр берет меня, как и трех других победителей конкурса, с собой в командировки. Он встраивает нас в программы стажировок Минпромторга. Это колоссальный опыт, это реально расширяет горизонты.

          Илья Торосов, заместитель министра экономического развития России

          Илья Торосов (фото: лидерыроссии.рф)
          Илья Торосов (фото: лидерыроссии.рф)

          Лидерские качества – это мастерство, которому надо учиться. Необходимо работать над собой каждый день, выходить из зоны комфорта, не останавливаться на достигнутом, заставлять себя изучать что-то новое, менять сферу деятельности, входить в стрессовые ситуации.

          Человека как наставника выбирают не только по профессиональным качествам, но и по ментальным. Есть профессиональные качества, есть ментальные. Например, у вас есть два параллельных начальника, в соседнем подразделении и у вас. Вы знаете, что с этим человеком вам комфортно работать, с этим нет. Или, например, вам нравится административный подход, а демократический не нравится, когда расхлябанность, все занимаются чем хотят, но больше креатива. Или наоборот. Это ваш ментальный подход.

          Надо чуть глубже смотреть на наставников, чтобы понимать, кого хотелось бы избрать наставником, а кого – нет.

          Сергей Адаев, назначен на должность в Министерстве экономического развития

          Сергей Адаев (фото: лидерыроссии.рф)
          Сергей Адаев (фото: лидерыроссии.рф)

          Нужно работать в полную силу, не жалея себя. Нужно использовать свои сильные стороны, постоянно самосовершенствоваться, учиться – как приобретать новые знания, так и учиться взаимодействию, взаимоотношениям с людьми. И быть самим собой. Те участники конкурса, у которых был наставник, говорят о серьезном положительном опыте. Когда ты напрямую общаешься с людьми с таким уровнем знаний, компетенции, это сильно помогает, это очень полезно по-человечески, да и с точки зрения профессионального роста это очень важно.


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