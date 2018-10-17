«Лидеры России» привлекли зарубежных соотечественников

«Динамика развития человека в России превосходит мировую. Возможностей здесь сегодня больше». Так считает Олег Жданеев, один из участников прошлогоднего конкурса «Лидеры России». Прием заявок на второй, текущий конкурс уже закончился (зарегистрировалось более 227 тысяч человек). Пример Олега Жданеева крайне показателен для всех, кто хотел бы сделать успешную карьеру в России.

На визитке Олега Жданеева значится: «Руководитель департамента по разработке и производству нефтегазового оборудования». Место работы не меняется более полутора десятков лет: компания «Шлюмберже» – крупнейшая нефтепромысловая компания в мире. А вот в конкретном департаменте – и, собственно, в России – Олег Валерьевич сравнительно недавно, с 2016-го. Приехал за год до того, как подать заявку на первый Всероссийский конкурс «Лидеры России» – одну из десятков тысяч – стать одним из сотни его победителей.

Примерно можно понять, с чего все начиналось – изначально образование в Томском политехническом университете, куда уроженец Абакана Олег Жданеев поступил в 1995-м, и международный лазерный центр МГУ в начале 2000-х. Физик, кандидат наук. Дальше следует калейдоскоп стран – США, Норвегия, Франция. Набор профессий – от полутора лет инженером на буровой, на Северном и Баренцевом морях («чтобы из первых рук понять специфику новой на тот момент профессии»), до начальника экспедиции на сахалинском шельфе. Компетенции – от расходометрии до создания новых производственных центров. В диалоге наравне с «новыми типами анализа пластовых флюидов» и «разработкой нового оборудования» попутно звучат названия топовых бизнес-школ, оконченных Олегом Валерьевичем – английских, французских. Цель везде одна – досконально изучить предметную область, стать профессионалом и сделать свой вклад в развитие отрасли.

– И сейчас учусь, – напоминает Жданеев. – По двум программам при РАНХиГС. Да, на тот самый грант победителя конкурса «Лидеры России».

В Россию три года назад Олег вернулся для реализации большой задачи – внедрения лучших мировых практик управления в расположенные в регионе производственные центры. В сентябре к производственному подразделению, которое возглавляет Олег, добавился еще один завод:

– Завод высокоточного литья при уровне автоматизации более 70 процентов, – аттестует новое предприятие Жданеев. – Востребованное в мире оборудование делают россияне, на российских заводах – экспортно-ориентированное импортозамещение.

* * *

– Я всегда был достаточно любознательным и старался попробовать что-то новое, – вспоминает Олег. – В институте выиграл множество стипендий. Президентскую, мэра Томска, потанинскую – от «Интерроса»... Что позволило за счет стипендий и научных грантов с третьего курса себя обеспечить финансово. В России. Более того – в Томске.

Про Всероссийский конкурс «Лидеры России» Олег Жданеев узнал через «Фейсбук» – на странице министра экономического развития РФ Максима Орешкина. Зарегистрировался. Прошел все предварительные отборы – включая последний, незапланированный.

– После дистанционных конкурсов результаты оказались слишком хорошими и автоматические алгоритмы выдали сигнал, что требуется дополнительная проверка. Так я оказался среди тех, кого в шутку назвали «атипичниками», – говорит Олег.

Перед полуфиналом Жданееву и другим «атипичникам» предстояло эти тесты пересдать – но уже очно и под наблюдением. Результат оказался даже лучше, чем во время дистанционного этапа.

– Это придало сил и воодушевления, чтобы достойно пройти очные испытания полуфинала. Конечно, переживал из-за этого дополнительного момента. Но, по-моему, получилось хорошо. Наверное, и повезло немного.

* * *

«Повезло» – довольно частое слово в лексиконе Олега Жданеева. Везение, правда, специфическое – основанное на чем угодно, только не на стечении обстоятельств. «На отборах повезло, что знаю математику», – предполагает как минимум знание математики. «Повезло студентом в год дефолта обеспечивать себя научными заработками», – значит, уже к третьему курсу не только найти востребованную тему, но и проявить себя в ней. Очередное «повезло» применительно к предварительному этапу «Лидеров России» – знание России при длительном в ней физическом отсутствии.

– Не то что хобби, а вот особенность у меня была: работая за границей, я организовал несколько общественных организаций, – объясняет Олег Жданеев. – К примеру, Ассоциацию российской научно-технической интеллигенции в Королевстве Норвегия, работа которой направлена на укрепление научно-технического взаимодействия между нашими странами. Так что сказать, что я терял связь с Россией, не могу.

Нынешний цикл конкурса «Лидеры России» привлек не только россиян, но и зарубежных соотечественников: уже сейчас подали заявки соотечественники из более чем 50 стран.

– Уехавшие, родившиеся за рубежом – это не так важно. Огромное количество коллег-соотечественников выражали желание приехать в страну. Второй поток «Лидеров России» как раз позволяет реализовать идею – для тех, кто наработал опыт, у кого есть потребность и желание использовать его на благо России.

Много или мало вернется – понятие относительное, полагает Олег Жданеев. Впрочем, в немалом количестве заявок от соотечественников из Норвегии и Франции он практически уверен. И не только потому, что знает множество коллег, собирающихся подаваться в «Лидеры...» – не в этом, так в следующие годы.

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– Как и во всем, здесь важна системность. Фундаментально «Лидеры России» – не разовое событие: это системная работа, которая будет помогать людям реализовать свою мечту. Сегодня ты работаешь за пределами страны, сконцентрирован на чем-то одном. Завтра ты понимаешь: «Я набрал опыт, могу и хочу реализовать его в России – и понимаю, как это сделать». С помощью «Лидеров России» для этого создан дополнительный коридор возможностей.

Остается вопрос, зачем соотечественникам ехать в Россию в поисках возможностей для лидерства. Хотя для Олега Жданеева это не вопрос вовсе:

– Динамика развития человека в России превосходит мировую. Возможностей здесь сегодня больше – раз. Два: в любом государстве важно оказаться вместе с правильными людьми, в правильной точке, в правильное время. «Лидеры России» – это такая точка входа в систему. Конкурс позволяет попасть в экосистему единомышленников – людей, которым не все равно, заряженных позитивной энергией. Дальше все зависит от тебя. Смог реализовать эту возможность – хорошо. Нет – значит, нужно дальше работать над собой, но всегда есть возможность повторить опыт. Системный подход позволяет это сделать.

Конкурс, говорит Олег Жданеев, не лифт в конкретный кабинет, а лифт на этаж, возможность для тебя, временное искривление пространства, где ты можешь проявить и реализовать свой потенциал:

– Да, некоторые люди получили новые назначения. Некоторые – не получили. В этом и не было задачи конкурса. Каждый из нас получил множество идей от тех, с кем был пройден этот конкурс – полуфиналы, подготовка к финальным испытаниям. И мы постоянно продолжаем общаться...

* * *

Отрасли у тех, с кем общение продолжается, – самые разные: наука, финтех, машиностроение, медицина... Из трехсот прошлогодних финалистов, по подсчету Олега, постоянная связь держится как минимум с шестьюдесятью.

– Представьте: ты полтора десятка лет работаешь в одной устоявшейся компании, – предлагает Жданеев. – С уже понятной тебе корпоративной культурой, где ты всех знаешь и все знают тебя. И внезапно – «Лидеры России». Тебя бросают в котел с тремястами яркими личностями. Грамотными специалистами, которые многого достигли в этой жизни. И тут нужно, – загибает пальцы Олег, – а) хорошо сработать в команде и б) суметь проявить свои лучшие качества в этой конкурентной среде...

Поводы проявить себя, предупреждает победитель прошлогодних «Лидеров России», весьма разнообразны. От бизнес-кейсов до построения моста.

– Тебе дают материалы, из них нужно собрать мост. Макет моста, – уточняет Олег Жданеев. – Но как можно более длинный. Во-первых, нужно проявить знания, чтобы мост действительно получился и не развалился. Во-вторых – сформировать команду, оптимизировать ее деятельность, повысить эффективность. Если команда не работает – никакой длины не получится...

* * *

Олег Валерьевич, если что – из тех, кто новый кабинет не получил. Победитель первых «Лидеров России» по-прежнему руководитель того же департамента. Круг обязанностей – вроде бы тот же. Но чуть шире – учитывая проекты в сотрудничестве с наставником. С того же конкурса – даже при том, что для Олега Жданеева состязание уже завершено.

– Перед финалом нужно выбрать себе наставника, – напоминает Олег Жданеев правила конкурса «Лидеры России». – В списке отмечаешь минимум десять человек. Поскольку я занимаюсь промышленностью, то было вполне естественно отметить главу Минпромторга Дениса Валентиновича Мантурова. Видимо, изучив мой опыт, он выбрал меня в подопечные.

Управленец Жданеев с министром Мантуровым лично встречались несколько раз. Под руководством наставника идет работа по созданию экспертных комитетов при Минпромторге и Минэнерго.

– Я себе даже не мог вообразить, что получил по итогам конкурса,

– говорит Олег.

– Встреча с Владимиром Владимировичем Путиным – он собрал победителей для встречи после конкурса. Общение с коллегами из бизнеса и государственного управления, в том числе на программе развития кадрового управленческого резерва. Возможности для понимания особенностей работы государственного аппарата – который для меня был «черным ящиком», а оказалось, что у практик бизнес- и госуправления гораздо больше общего, чем различающегося. И те знания, которые почерпнул от своих коллег из госсектора, я уже применяю в каждодневной работе. Участие в форумaх «Россия – страна возможностей», Петербургский международный экономический форум, уникальная площадка – где я получил возможность выступить... И разумеется, наш сентябрьский Эльбрус – где встретились победители и финалисты, а по итогам восхождения образовали клуб «Эльбрус».

Восхождение на отметку 5 километров 642 метра – собственно, на вершину Эльбруса – Олег Валерьевич вспоминает с особым удовольствием:

– Я был единственным, кто до этого в горы ходил. Неделя в горах эквивалентна полугоду общения внизу. Уходит лишнее, поверхностное... А что такое для офисного человека совершить восхождение на 5642? Вызов, настоящий вызов. Да еще сделать это за шесть дней... Замечательная команда, удивительные люди!

После восхождения на вершине Эльбруса осталась капсула с посланием. Адресаты – победители и финалисты «Лидеров России» текущего сезона.

* * *

– Мне хочется оставить полезное и значимое после себя, сделать вклад в новый технологический рывок России, – обобщает свои ближайшие цели Олег Жданеев.

– Как Муравленко либо Бованенко? – спецкорреспондент газеты ВЗГЛЯД вспомнил нефтяные города и поселки, названные в честь тех, кто открыл месторождение либо организовал добычу.

– Если вопрос стоит так, то меня вдохновляет пример, допустим, Ванникова, – неожиданно чеканит собеседник (Борис Ванников – трижды Герой Соцтруда, один из организаторов советской атомной программы – прим. ВЗГЛЯД). – Грабинa (Василий Грабин, конструктор и организатор производства артиллерийских систем – прим. ВЗГЛЯД), Байбакова (организатора советской нефтегазовой промышленности – прим. ВЗГЛЯД), Сергея Павловича Королева. Читаешь историю их жизни – мурашки бегут. Люди, которые в тяжелейшие времена смогли создать то, что составляет гордость нашего государства... Те самые лидеры, которых – очень надеюсь – этот конкурс теперь поможет выявить и развить на системной, открытой и честной основе.