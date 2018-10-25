Московский метрополитен решил изучить аварию на эскалаторе в Риме

Метрополитен Москвы запросит информацию об инциденте с эскалатором в метро Рима и проанализирует ее, сообщили в пресс-службе метрополитена.

«Московский метрополитен не располагает достоверной информацией о случившемся в римском метро, но обязательно запросит эту информацию по линии международного сотрудничества и детально ее проанализирует», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе метрополитена.

Отмечается, что в метро Москвы эскалаторы оснащены системой диагностики и автоматической остановки. Всего в эскалаторной службе московской подземки работает более 2 тыс. специалистов.

«Прочность механизмов и ступеней превышает прочность некоторых деталей, используемых в авиации, а одна ступень может выдерживать вес до 320 килограммов. Самое главное условие нормальной работы механизмов в столичном метро – тщательный ежедневный осмотр и своевременный ремонт, который мы проводим на постоянной основе», – сообщили в метрополитене.

Между тем итальянская газета Il Messaggero сообщила, что вышедший из строя эскалатор римского метро ломался четыре раза за один месяц, передает ТАСС. Но неполадки быстро устранялись.

По данным издания, в ходе инцидента не сработал ряд механизмов – в частности, после того, как слетела первая ступенька, эскалатор должен был автоматически остановиться. Подробности появятся после изучения информации черного ящика, находящегося под лентой.

Газета сообщает, что на записях с камер внешнего наблюдения не видно, чтобы российские болельщики прыгали на эскалаторе. Но даже если бы это произошло, механизм автоматической остановки должен был сработать, сообщил инженер по обслуживанию эскалаторов.

В среду итальянские СМИ сообщали о банкротстве городской транспортной службы Atac и заявляли, что проверка и ремонт эскалаторов должны были проводиться еще в 2015 году.

Официальный клуб болельщиков московского ФК ЦСКА заявлял, что после инцидента в римском метро будет подан коллективный иск.

Поверенный в делах посольства России в Италии Максим Бурляй сообщал, что, по уточненным данным, при аварии в метро пострадали 16 россиян.