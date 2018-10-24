Москвичей предупредили об уплотнении застройки столицы

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов призвал жителей российской столицы приготовиться к уплотнению городской застройки, так как это мировая тенденция.

По его мнению, то, что город стремится уплотняться, не примета какого-то «отстающего неразвитого города, а, напротив, очень успешного», передает ТАСС.

«Территория [Москвы] будет и дальше все более интенсивно использоваться. Живя в мегаполисе, мы будем иметь с этим дело и дальше, с этим не должно быть иллюзий», – считает архитектор.

По его словам, есть общемировые тенденции, где последние 150-200 лет все идет в одном направлении. «Это проверенный временем тренд, что города уплотняются», – отметил архитектор.

Плотность населения дает большие плюсы городской экономике, уверен главный архитектор. «То есть когда мы вместе, мы успешнее. На этом базируется социум», – уверен Кузнецов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об изменениях, которые произошли в градостроительном облике Москвы в последнее время.