Нурмагомедову и Макгрегору продлили дисквалификацию

Временная дисквалификация российского и ирландского бойцов ММА Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора продлена.

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) продлила дисквалификацию спортсменов, следующее заседание по их делу состоится 10 декабря, сообщил журналист MMA Junkie Джон Морган в Twitter.

Ранее менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что россиянин согласится на реванш с ирландцем Конором Макгрегором за 100 млн долларов.

6 октября Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC. После победы россиянин в ответ на провокации вступил в драку за пределами ринга. Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) временно отстранила Нурмагомедова и Макгрегора из-за инцидента, произошедшего после их боя.