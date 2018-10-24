Ученые сообщили о пожирающих МКС микроорганизмах

На борту Международной космической станции живет около 100 видов разных микроорганизмов, которые разрушают обшивку станции и представляют угрозу здоровью экипажа, сообщил замдиректора Института медико-биологических проблем РАН Валерий Богомолов.

«Сейчас на станции работает три человека, их сменит следующий экипаж, а есть живые существа, которые там живут постоянно – микроорганизмы. В настоящее время на МКС около 100 видов микроорганизмов, грибов, которые мало того, что живут, видоизменяются, рассматриваясь нами как поражающий фактор для космонавтов, но они еще и поедают пластик и металл, из которых состоит станция», – рассказал Богомолов в интервью.

Вопросы по обеспечению микробиологической безопасности и создание иммунитета для людей от инфекции поднимались в рамках встреч медицинских групп по МКС, которые состоялись в Институте медико-биологических проблем РАН. На них были рассмотрены перспективы по медицинскому обеспечению здоровья экипажа.

Богомолов сказал, что, по мнению врачей, экипаж на МКС слаженный и стрессоустойчивый. Однако он отметил, что слухи о возникновении «дыры» в «Союзе» могут негативно сказаться на безопасности полета, передает РИА «Новости».

Причины появления «дырки» пока так и не установлены, хотя назывались разные версии произошедшего. Одно установили точно – отверстие было просверлено кем-то сознательно уже в космосе. В первой половине декабря запланирован выход российских космонавтов в открытый космос для осмотра «дыры» снаружи.

Также замдиректора Института медико-биологических проблем добавил, что врачи и ученые МКС обсудили проблемы сохранения и транспортировки тел с частных космических кораблей и станций, если в результате ЧП кто-то погибнет.

«Обсуждались вопросы, связанные с возможными чрезвычайными событиями на борту корабля или станции. Предположим, по каким-то причинам астронавт погиб. Что делать дальше? Перед созданием МКС мы такие вопросы уже обсуждали: как сохранять тело от разложения, как его возвращать, какие пробы брать. Сейчас, перед полетами частных кораблей, американская сторона активизировалась. Полеты на коммерческих кораблях будут страховаться по-своему. В этих условиях страховые компании хотят оценить риски, а для этого нужны исходные данные, которые мы и обсуждаем», – отметил Богомолов.

Он добавил, что вопрос возможной гибели нескольких членов экипажа специалисты еще не рассматривали. По его словам, «в критических ситуациях, например, при утечке аммиака, пожара или разгерметизации, этот вопрос будет касаться недееспособности всего экипажа». Однако сейчас пока обсуждение идет в рамках ситуации, когда может умереть один космонавт.