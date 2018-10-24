Елизавета II впервые прокомментировала Brexit

Королева Елизавета II впервые публично высказалась по поводу предстоящего выхода Соединенного Королевства из Европейского союза.

Монарх сделала заявление в беседе с королем Нидерландов Виллемом-Александром, пишет The Daily Express.

В частности, Елизавета II отметила, что Британия стремится к «новому партнерству» с Европой, но подчеркнула, что ценности, разделяемые Великобританией и Нидерландами, являются «величайшим достоянием» и не повлияют на отношения стран.

Между тем, опросы, проведенные в сентябре, свидетельствуют, что более половины жителей Великобритании в случае повторного референдума по Brexit проголосовали бы против выхода из ЕС.

В середине октября стали известны оценки потерь Великобритании в случае «жесткого» Brexit.