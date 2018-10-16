Иванишвили заявил о стремлении Грузии к нормализации отношений с Россией

Председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил о заинтересованности Тбилиси в нормализации отношений с Москвой, но не в ущерб территориальной целостности Грузии.

«Мы максимально будем и далее стремиться к нормализации отношений с нашим большим соседом, Россией, мы продолжим шаги в этом направлении», – заявил Иванишвили в эфире телеканала «Имеди».

При этом, по его словам, «это не будет осуществляться в ущерб территориальной целостности Грузии», передает ТАСС.

В январе прошлого Грузия отвергла возможность восстановления дипотношений с Россией, на разрыв которых республика решилась в сентября 2008 года.

Напомним, в августе 2008 года, после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала, Абхазия и Южная Осетия объявили о независимости. 26 августа 2008 года Россия признала суверенитет обеих бывших автономий, входивших в состав Грузии и давно добивавшихся независимости от Тбилиси.