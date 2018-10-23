Прокуратура признала законной выплату 23 окладов воронежскому замгубернатора

Прокуратура Воронежской области не выявила нарушений в выплате 23 окладов заместителю губернатора Юрию Агибалову.

«Проведена проверка по обращению Юрия Агибалова по вопросу законности назначения ему единовременного денежного вознаграждения в размере 23 должностных окладов. Основания для принятия мер прокурорского реагирования не установлены», – сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В начале октября губернатор Воронежской области Александр Гусев освободил от должности Агибалова.

Ранее замгубернатора был уволен со своего поста, получив при этом 23 оклада из-за выхода на пенсию. Однако позже его снова взяли на должность заместителя губернатора уже без приставки исполняющего обязанности и на более выгодных условиях.