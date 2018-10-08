Получившего 23 оклада воронежского замгубернатора освободили от должности

Губернатор Воронежской области Александр Гусев освободил от должности получившего выплату размером в 23 оклада замгубернатора Юрия Агибалова.

«Губернатор Александр Гусев подписал указ об освобождении Агибалова Юрия Владимировича от замещаемой должности исполняющего обязанности заместителя губернатора Воронежской области 8 октября 2018 года. Агибалов увольняется в связи с досрочным прекращением полномочий по собственной инициативе», – приводит РИА «Новости» сообщение областного правительства.

Напомним, ранее Агибалов был уволен с поста врио замгубернатора, получив при этом 23 оклада из-за выхода на пенсию. Однако позже его снова взяли на должность заместителя губернатора уже без приставки исполняющего обязанности и на более выгодных условиях.

1 октября во время встречи с журналистами Гусев сказал, что Агибалов не будет входить в состав нового правительства, а документы на увольнение подпишут 8 числа того же месяца. При этом губернатор отметил, что выплаты были правильными с точки зрения закона.