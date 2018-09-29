Воронежский губернатор уволил зама на два дня с «золотым парашютом» в 23 оклада

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заверил, что нет ничего незаконного в выплате его заместителю Юрию Агибалову «золотого парашюта» в размере 23 должностных окладов, после которой он вернулся на должность.

В субботу в Telegram-канале «Незыгарь» появилось сообщение о том, что Гусев 15 сентября уволил 60-летнего Агибалова с должности временно исполняющего обязанности вице-губернатора, в связи с чем он получил положенные по законодательству 23 должностных оклада (уточняется, что сумма составляет несколько сотен тысяч рублей) и доплаты к пенсии в виде 75% от среднего ежемесячного заработка. Спустя два дня чиновник вновь был назначен на этот пост, только без приставки «врио». На новой-старой должности зарплата Агибалова превысит 120 тыс. рублей в месяц.

Источники газеты «Коммерсант» в региональной власти подтвердили достоверность опубликованных каналом документов.

«Все было сделано на 100% по закону, но при этом на 100% мерзко. В выходной день, без огласки и сомнений в правильности этого решения», – рассказал собеседник издания.

Сам Гусев с такой оценкой не согласился. «Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?» – задался вопросом глава региона. Он пообещал дать более развернутые комментарии 1 октября, когда ему «подготовят документы».

Гусев одержал победу на прошедших 9 сентября выборах главы Воронежской области. При явке в 44,83% он набрал 72,52% голосов избирателей.