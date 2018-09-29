Назван оклад и «золотой парашют» замгубернатора Воронежской области

Власти Воронежской области заявили, что уволенному врио заместителя губернатора Юрию Агибалову выплатили 23 оклада «в соответствии с региональным законом».

В пресс-службе регионального правительства объяснили, что Агибалов был освобожден от занимаемой должности в связи с истечением срока полномочий врио губернатора Воронежской области Александра Гусева в соответствии с региональным законом №133-ОЗ «О государственных должностях», аналогично закончились полномочия других лиц, замещающих государственные должности области, передает РИА «Новости».

При этом в пресс-службе правительства Воронежской области уточнили, что должностной оклад по занимаемой Агибаловым должности составляет 11 тыс. 189 рублей.

«Соответственно, размер указанной выплаты составил за вычетом подоходного налога 223 892 рублей, а не указанные в некоторых СМИ – 1 млн рублей»,– заявили в пресс-службе правительства Воронежской области, подчеркнув, что выплата является единовременной, повторно не назначается и не выплачивается.

Там также сообщили, что Агибалов является получателем страховой пенсии по старости с июля 2018 года и имеет стаж замещения государственной должности более девяти лет.

«Назначение ему данной пенсии и единовременной выплаты производится, как только происходит увольнение с должности», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, губернатор Воронежской области Александр Гусев заверил, что в выплате Агибалову 23 должностных окладов нет ничего незаконного.